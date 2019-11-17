В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.

Возгорание произошло в музыкальном классе здания на площади 36 кв. м. На ликвидацию пожара МЧС направило 17 человек и 7 единиц техники.

До прибытия спасателей из кадетского корпуса эвакуировались 28 человек. Никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание.

По данным красноярского портала 1-Line, к 05:15 утра (01:15 мск) пожар был потушен.