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В МЧС сообщили о смерти легендарного пожарного
Пресс-конференция, посвященная работе пожарных служб во время трагедии в ТЦ «‎Зимняя вишня»‎ в Кемерове.  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Москве умер легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Климкину был 61 год. По данным ведомства, причиной смерти стала остановка сердца. В МЧС отметили, что пожарный пользовался уважением коллег, назвав его смерть невосполнимой утратой для российских пожарных.

Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин родился в 1957 году. В течение многих лет он являлся первым заместителем начальника Главного управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе, а также занимал должность директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

При участии и под руководством Климкина пожарным удалось потушить сотни пожаров, которые произошли в 1996-2011 годы в Москве, включая пожар на Черкизовском рынке, в Измайловском вернисаже и пр. В 2007 году Климкин получил звание «Почетный пожарный Москвы».

Теги: МЧС России, пожарные, смерть
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