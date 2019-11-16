В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

В Интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа, охранявшими его во время визита российского лидера в Бразилию. Снимок опубликовал в своем Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На фотографии президент России стоит в окружении бразильских спецназовцев.

«Фото на память», — прокомментировал снимок Смирнов.

Владимир Путин посетил Бразилию для участия в саммите стран БРИКС, прошедшем 13–14 ноября. В последний раз лидеры БРИКС встречались в июне этого года перед саммитом G20 в Осаке.