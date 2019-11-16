Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
В Париже задержали более 100 человек в годовщину акции «желтых жилетов» Общество, 21:06 Синоптик назвал бредом предупреждение о торнадо в Москве Общество, 20:37 В СБУ объяснили причины задержания украинского банкира Общество, 20:31 Украинские СМИ узнали о подготовке Киева к передаче захваченных кораблей Политика, 20:26 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 20:15 Россия и Бельгия играют в квалификации Евро-2020. Онлайн Спорт, 20:00 Российские фигуристки одержали пятую победу подряд в серии Гран-при Спорт, 19:38 В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Общество, 19:28 Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино Общество, 19:26 Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Общество, 19:15 Сборная России по футболу назвала состав на игру против Бельгии Спорт, 19:01 СК проверит конфликт на лекции экс-доцента Соколова в 2018 году Общество, 18:58 В Москве во время пожара в многоэтажке погиб ребенок Общество, 18:54 Власти раскрыли детали крушения беспилотника «Орион» в Рязанской области Общество, 18:45
Общество ,  
0 
В Париже задержали более 100 человек в годовщину акции «желтых жилетов»

В Париже полиция задержала 113 человек во ходе протестной акции «желтые жилеты». Об этом сообщает префектура полиции города в Twitter.

Как сообщает AFP, полиция также применила против демонстрантов слезоточивый газ. В субботу, 16 ноября, проходит годовщина первой самой крупной акции «желтых жилетов», которая прошла 17 ноября прошлого года. «Мы здесь даже если Макрону это не нравится», — скандировали демонстранты. Некоторые участники акции пели «с днем рождения».

По информации агентства, в связи с проведением акции в Париже были закрыты несколько станций метро. Столкновения с полицией наблюдались в том числе на площади Италия, где протестующие бросали камни и поджигали мусорные баки, после чего полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально протестующие выступали против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но впоследствии фокус протестов сместился на недовольство жителей действующей властью. Позднее «желтые жилеты» стали выступать за отставку президента Эмманюэля Макрона.

Теги: Париж, акции протеста, задержания
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Во французском Нанте задержали 30 «желтых жилетов»
Общество
На протестах в Париже задержали более 60 «желтых жилетов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter