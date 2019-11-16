В Париже задержали более 100 человек в годовщину акции «желтых жилетов»

В Париже задержали более 100 человек в годовщину акции «желтых жилетов»

В Париже полиция задержала 113 человек во ходе протестной акции «желтые жилеты». Об этом сообщает префектура полиции города в Twitter.

Как сообщает AFP, полиция также применила против демонстрантов слезоточивый газ. В субботу, 16 ноября, проходит годовщина первой самой крупной акции «желтых жилетов», которая прошла 17 ноября прошлого года. «Мы здесь даже если Макрону это не нравится», — скандировали демонстранты. Некоторые участники акции пели «с днем рождения».

По информации агентства, в связи с проведением акции в Париже были закрыты несколько станций метро. Столкновения с полицией наблюдались в том числе на площади Италия, где протестующие бросали камни и поджигали мусорные баки, после чего полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.