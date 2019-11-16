Умер поэт Валерий Дударев

На 55-м году жизни умер поэт и заведующий отделом поэзии журнала «Юность» Валерий Дударев. Об этом РБК сообщил редактор сайта «Литературной газеты» Игорь Панин.

«Да, он действительно скончался, насколько я знаю. К сожалению, подробностей никаких не знаю, когда и во сколько он скончался — сказать не могу», — рассказал он.

О смерти поэта также сообщается на сайте «Литературной газеты». Детали в сообщении издания также не уточняются.

Валерий Дударев родился в Москве, закончил филологический факультет МПГУ. При жизни издал несколько сборников — «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла». Получал литературные премии Александра Невского, Сергея Есенина.

В 2007 году стал главным редактором журнала «Юность». Позже перешел на должность заведующего отделом поэзии в журнале.