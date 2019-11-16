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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf испытали российский танк для учений, сообщает RT со ссылкой на опубликованные в Twitter подразделения видеокадры.

Видео опубликовано в аккаунте под названием 3-8 CAV (Warhorse), принадлежащем 3-му батальону 8-й кавалерийской армии 3-й бронетанковой бригады США, следует из описания. На ролике видно, что танк находится на огневом рубеже и, по всей видимости, ведет стрельбу (на кадрах виден дым от стрельбы). На видео именно танк Т-80У, пишет RT.

На вооружении солдат из 3-й бронетанковой бригады вооруженных сил Южной Кореи действительно есть российские Т-80У, утверждает издание Defence Blog. Об этом оно сообщало в августе 2019 года, рассказывая, как американские военные именно из 3-го батальона 8-й кавалерийской армии 3-й бронетанковой бригады США ездили к южнокорейским коллегам и тестировали танки.

Тогда на Defence Blog публиковали фото, на котором изображен танк в похожем камуфляже. Кроме того, издание сопровождало свой материал снимками, сделанными во время визита американских военных в южнокорейскую бригаду.

В Twitter-аккаунте 3–8 CAV (Warhorse) в августе также были опубликованы фотографии танков, похожих на стрелявшие в этот раз.

Defence Blog утверждает, что российские танки были доставлены в Сеул в 1990-х в качестве выплат по государственным долгам после распада СССР. Т-80У — основной боевой танк. Боевая масса машины составляет 46 т. Танк вооружен 125-мм пушкой с боекомплектом в 42 снаряда, а также двумя пулеметами — 12,7-мм НСВТ и 7,62-мм ПКТ.

Теги: США, танк, учения
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