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Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении. Соответствующее видеообращение он разместил в своем Instagram.

«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», — говорится в описании к размещенной видеозаписи.

Обращаясь к журналистам, Галкин попросил их не тиражировать «фейковую новость» об отмене его выступлений. По словам Галкина, эта информация в СМИ появилась после слов публициста Александра Невзорова. «Я не знаю, почему Александр Глебович это сказал, но это не соответствует действительности», — отметил юморист. Он добавил, что все выступления, запланированные на ближайший год, должны состояться.

Максим Галкин высказался о цензуре на российском телевидении во время своего выступления в Новосибирске. Фрагмент видео с концерта был размещен на Youtube. В частности, тогда Галкин посетовал на то, что вместо российской повестки телеканалы в России постоянно транслируют события, происходящие на Украине. «Нам все время рассказывают про Украину, меня все это так достало, я же не в Украине живу. Вы нам про нас расскажите!», — отмечал телеведущий.

Тогда же Галкин заявил, что «советские времена вернулись в худшем смысле слова». Телеведущий пояснил, что зрителям не дают времени «обмозговать» информацию, а «разжевывают» ее.

Впоследствии Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что после этого заявления Галкина ему начали отменять концерты. «У нас очень робкий Галкин<...> набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении. И тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — заявил журналист.

Теги: Максим Галкин, российское телевидение, цензура
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