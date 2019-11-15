Партия ветеранов заявила о проверке слов Собчак на экстремизм из-за Крыма

Прокуратура Москвы направила интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время» на психолого-лингвистическую экспертизу после обращения Партии ветеранов России, попросившей проверить высказывания Собчак на наличие признаков экстремизма, сообщается на сайте партии.

«Ксения Собчак на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что российская сторона «нарушила международные договоренности» и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине», — говорится в сообщении.

К своей записи партия приложила фотографию документа, который, как сообщается, поступил из прокуратуры. В нем сказано, что результаты экспертизы ожидаются не ранее второго квартала 2020 года, а потому дать оценку на предмет наличия или отсутствия экстремизма в словах Собчак сейчас невозможно. «При указанных обстоятельствах оснований для принятии мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — говорится в документе.

РБК направил запрос Ксении Собчак и в пресс-службу прокуратуры города Москвы.