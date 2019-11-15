Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Трамп назвал двойными стандартами решение суда по своему экс-советнику Политика, 23:39 Денисова попросила Москалькову о медпомощи осужденному в Крыму украинцу Политика, 23:34 Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января Экономика, 23:28 Суд в США арестовал обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Буркова Политика, 23:09 Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом Политика, 23:00 Как законы физики влияют на поведение машины в заносах. Видео РБК и Cordiant, 22:58 Партия ветеранов заявила о проверке слов Собчак на экстремизм из-за Крыма Общество, 22:43 «Радио Свобода» ответило на включение «Север.Реалии» в список иноагентов Общество, 22:33 Боливия потребовала ото всех венесуэльских дипломатов покинуть страну Политика, 22:23 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 22:19 В Москве из-за возгорания в гостинице эвакуировали 100 человек Общество, 22:05 Подозреваемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ перевели в СИЗО Общество, 22:03 Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу Спорт, 22:00 «Металлург» выиграл у «Сочи» и продлил победную серию в КХЛ до 5 матчей Спорт, 21:58
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Партия ветеранов заявила о проверке слов Собчак на экстремизм из-за Крыма

Прокуратура Москвы направила интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время» на психолого-лингвистическую экспертизу после обращения Партии ветеранов России, попросившей проверить высказывания Собчак на наличие признаков экстремизма, сообщается на сайте партии.

«Ксения Собчак на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что российская сторона «нарушила международные договоренности» и территория Крымского полуострова должна быть возвращена Украине», — говорится в сообщении.

К своей записи партия приложила фотографию документа, который, как сообщается, поступил из прокуратуры. В нем сказано, что результаты экспертизы ожидаются не ранее второго квартала 2020 года, а потому дать оценку на предмет наличия или отсутствия экстремизма в словах Собчак сейчас невозможно. «При указанных обстоятельствах оснований для принятии мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — говорится в документе.

РБК направил запрос Ксении Собчак и в пресс-службу прокуратуры города Москвы.

Теги: Ксения Собчак, проверка
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter