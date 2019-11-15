Полицейские задержали обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов

Сотрудники полиции задержали группу псевдориелторов, похищавших деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. Об этом сообщается на сайте МВД России.

С заявлением в полицию обратилась жительница Чувашии, которая рассказала, что пыталась снять жилье в Чебоксарах на сайте бесплатных объявлений. Однако после того, так она перевела 5 тыс. руб. на банковский счет «хозяйки» квартиры, их встреча не состоялась, а телефон злоумышленника оказался заблокирован.

После инцидента сотрудники полиции возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в октябре 2018 года жителем Казани была создана группа лжериелтеров, которая через интернет-ресурсы предлагала арендовать квартиры и дома, однако, получив деньги, не выполняла обязательств. Ежедневный общий доход группы составлял 600 тыс. руб.

В результате деятельности злоумышленников пострадали более тысячи людей из Смоленской области, республик Чувашия, Татарстан, Башкортостан и других.