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Полицейские задержали обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов

Сотрудники полиции задержали группу псевдориелторов, похищавших деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. Об этом сообщается на сайте МВД России.

С заявлением в полицию обратилась жительница Чувашии, которая рассказала, что пыталась снять жилье в Чебоксарах на сайте бесплатных объявлений. Однако после того, так она перевела 5 тыс. руб. на банковский счет «хозяйки» квартиры, их встреча не состоялась, а телефон злоумышленника оказался заблокирован.

После инцидента сотрудники полиции возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в октябре 2018 года жителем Казани была создана группа лжериелтеров, которая через интернет-ресурсы предлагала арендовать квартиры и дома, однако, получив деньги, не выполняла обязательств. Ежедневный общий доход группы составлял 600 тыс. руб.

В результате деятельности злоумышленников пострадали более тысячи людей из Смоленской области, республик Чувашия, Татарстан, Башкортостан и других.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители по данному делу задержали десять человек. Организатора группы арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Также были проведены обыски в офисах лжериелторов, в ходе которых изъяли необходимые документы и технику.

Теги: задержание, группа, риелторы, полиция
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