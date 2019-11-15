В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представитель рок-группы «Маневры» Ольга Журавель подтвердила ТАСС смерть Садыковой, однако подробностей не сообщила.

По словам собеседника агентства, умершие пролежали в помещении более недели. СК начал проверку.

По данным агентства «Москва», которое ссылается на источник в полиции, оба тела были обнаружены в ванной. На шее у экс-солистки была повязана петля, в мусорном ведре найдена пустая упаковка фенозепама. В полицию об исчезновении женщин сообщил родственник, который последний раз общался с матерью певицы в апреле. Соседи видели умерших в июле.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя главного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлии Ивановой.