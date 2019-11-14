Бизнесмена в Москве арестовали за обман паралимпийки с деньгами на протез

Бизнесмена в Москве арестовали за обман паралимпийки с деньгами на протез

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Валерия Перевозникова, который уговорил паралимпийскую волейболистку взять кредит на изготовление протезов и забрал полученные средства. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал предпринимателя до 29 декабря.

По данным Следственного комитета, в апреле 2017 года Переовзников предложил члену российской паралимпийской сборной по волейболу изготовить протезы ног. Для этого он предложил спортсменке взять кредит в размере 5 млн руб. Девушка перечислила деньги предпринимателю, однако он использовал их по своему усмотрению, а волейболистка не получила обещанные протезы.

СК предъявил Перевозникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с штрафом в размере до 1 млн руб.

В конце октября «Комсомольская правда» писала, что чемпионка мира и Европы по волейболу сидя Елизавета Кунтсман стала жертвой обмана. Ее мать сообщала изданию, что руководитель Центра юридической поддержки инвалидов Валерий Перевозников пообещал приобрести ей новые протезы, для чего он оформил на спортсменку кредит.