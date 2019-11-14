Умер художник и режиссер Владимир Артыков

Живописец, художник-постановщик и режиссер Владимир Артыков умер 14 ноября. Сообщение об этом размещено на сайте Российской академии художеств, почетным членом которой он является. Ему было 85 лет.

Артыков родился в Ташкенте в 1934 году. Окончил Туркменское государственное художественное училище им. Ш.Руставели, затем учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной. Кроме того, он получил образование во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А.Герасимова.

Артыков писал картины: некоторые из его работ находятся в Третьяковской галерее, а также в других государственных музеях России. Есть его картины в музеях СНГ и у частных коллекционеров.

Кроме того, он режиссировал документальное кино, а также работал художником-постановщиком. Как постановщик он работал над фильмами «Утоление жажды» (1966 год), «Ураган в долине» (1973), «Восход над Гангом» (1974), 30-серийным фильмом «Праведный путь» (1989), «Дезертир» (1996). В театре с его участием ставились спектакли «Пена», «Два веронца», «Пиковая дама» и др.