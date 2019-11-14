В Институте развития интернета сменился гендиректор

Гендиректором Института развития интернета (ИРИ) назначен Антон Ключкин, сообщили РБК в организации. Занимавший этот пост Сергей Петров избран председателем правления. Согласно данным базы СПАРК, 13 ноября новым руководителем Института развития интернета стал Антон Ключкин. Он сменил на этом посту Сергея Петрова.

Ключкин работал заместителем гендиректора ИРИ по направлению «контент», занимался исследованиями и аналитикой. Теперь он займется операционным управлением института, пояснили в ИРИ. До своего прихода в ИРИ был заместителем директора по медиа в Rambler Group.

Сергей Петров на новой должности сосредоточится на стратегии института и взаимодействии с партнерами и госорганами.

Институт развития интернета был создан в 2015 году как площадка, где технологические компании могли бы обсуждать проблемы индустрии и вести диалог с чиновниками.