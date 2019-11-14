Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин

Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.

«Он скончался 13 ноября, похороны будут 15 числа в селе Июльское, где живет супруга», — сообщил собеседник РБК.

По информации ИА «Удмуртия», прощание c Кошкиным состоится 15 ноября в доме культуры «Строитель».

Михаил Кошкин родился 10 октября 1954 года в деревне Виноградово в Удмуртии. Он окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. До 1995 года он 2,5 года занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

В 1995–1999 годах был депутатом Госдумы второго созыва. Он состоял в аграрной депутатской группе и был председателем подкомитета по экономической политике комитета по аграрным вопросам.