Канадские ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Альберты (Канада), опубликованные в Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что у мышей повышенная восприимчивость к химически вызванному колиту (воспаление слизистой оболочки толстой кишки) появилась после двух дней приема пищи с высоким содержанием сахара по сравнению с теми животными, которым давали сбалансированное питание.

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к появлению «вредных» микробов, таких как кишечная палочка, говорится в отчете ученых. Исследование показало, что у мышей, питавшихся едой с высоким содержанием сахара, были повреждения кишечной ткани. Эти проблемы были устранены после того, как их рацион был дополнен короткоцепочечными жирными кислотами, обычно вырабатываемыми полезными бактериями.

В декабре прошлого года в Минздраве России сообщили о разработке документов, целью которых является сокращение потребления гражданами страны сахара и соли. В ведомстве предложили запретить продавать газировку и продукцию с повышенным содержанием сахара в образовательных учреждениях, а также обязать производителей указывать на своих упаковках допустимую суточную норму сахара для детей.