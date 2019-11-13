Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

Пресненский суд Москвы до 12 января арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского по делу о похищении человека, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов подтвердил эту информацию ТАСС. По его словам, в деле есть еще пять фигурантов. «Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации», — заявил он.

По данным РЕН ТВ, 22 октября Сосновский был в компании людей, напавших на некоего Митрофанова, который, предположительно, требовал возврата долга от одного из знакомых бойца. Мужчину посадили в машину и отвезли в офис на Мичуринском проспекте, где попросили отказаться от претензий.

Защитник считает, что действия Сосновского квалифицировали неверно, и речь может идти максимум о самоуправстве. По его словам, есть видеозапись, на которой видно, что потерпевшему не мешали покинуть офис.