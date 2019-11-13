Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП в Самарской области

Погиб заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Вадим Небога, сообщение об этом размещено на сайте организации.

В пресс-службе организации сообщили «РИА Новости», что он погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области. В областном ГУ МВД уточнили агентству, что ДТП произошло в Волжском районе около 06:30 (05:30 мск). Автомобиль Skoda не уступил дорогу грузовику Volvo, после чего они столкнулись.

В результате погиб пассажир автомобиля, водитель Skoda был госпитализирован. В РКЦ «Прогресс» выразили соболезнования семье Вадима Небоги.

Вадим Небога — специалист в области производства ракетно-космической техники. При его участии были осуществлены работы по производству ракеты-носителя «Союз-2», носителя легкого класса «Союз-2.1в» и созданию ракеты-носителя «Союз-СТ», а также был обеспечен первый запуск с нового российского космодрома Восточный.