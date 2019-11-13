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На Урале бывшего судью объявили в розыск за педофилию

Экс-судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова объявили в розыск, сообщается в ориентировке, размещенной на сайте Следственного комитета.

«Место нахождения подозреваемого Югова С.В. не известно, в связи с чем в соответствии со ст. 210 УПК РФ объявлен его розыск», — говорится в сообщении.

Согласно версии следователей, Югов в период с 2009 по 2015 год совершил развратные действия в отношении двух девушек, не достигших 16-летнего возраста, одну из которых также вовлек в «совершение антиобщественных действий».

Правоохранители возбудили в отношении судьи дело по ст. 135 (развратные действия) и ст. 151 (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции и одурманивающих веществ) УК России.

Местный портал 74.ru сообщает, что бывшего судью подозревают в развращении дочерей его сводного брата. По словам членов семьи пострадавших девочек, мужчина вступал в интимную близость с 17-летней племянницей и смотрел с ней порнографию. Ее младшая 13-летняя сестра не признавалась в домогательствах и за молчание получала подарки. В 2016 году отец девочек обратился в суд и квалификационную коллегию с просьбой привлечь Югова к ответственности.

В СК попросили тех, кто что-нибудь знает о местонахождении Югова, позвонить по телефонам (35152) 3-70-94 или (343) 297-72-47.

РБК направил запрос в пресс-службу СК РФ.

Теги: Урал, судья, розыск, педофилия, новости РБК
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