Юноша тайком взял у родителей 2,5 млн руб. на раскрутку Telegram-канала

В Москве подросток взял из родительского сейфа 2,5 млн руб. и отдал мужчине, который пообещал ему «продвинуть» личный канал в Telegram. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, мать подростка обратилась в полицию 12 ноября с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мужчины, который «на протяжении трех месяцев вводил в заблуждение ее несовершеннолетнего сына» и в итоге получил сумму в размере 2,515 млн руб.

Женщина пояснила, что у них с мужем в сейфе, хранящемся дома, были денежные накопления, однако во вторник, 12 ноября, обнаружилась пропажа средств. Ее сын, 2006 года рождения, признался, что в августе познакомился в Telegram с мужчиной, который предложил ему создать собственный канал. Однако для запуска были нужны деньги.

В результате подросток стал постепенно передавать деньги мужчине лично или переводом на банковскую карту, беря их из родительского сейфа.

Правоохранители начали проверку.