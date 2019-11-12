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В Москве беспилотник «Яндекса» попал в ДТП из-за своего водителя

Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП по вине водителя, который находился за рулем. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании», — пояснил он.

«Ведомости» уточняют, что авария произошла на западе Москвы, в районе Аминьевского шоссе. В момент инцидента беспилотная машина находилась на ручном управлении: водитель не успел затормозить перед едущим впереди автомобилем. Представитель компании напомнил, что беспилотник был застрахован на сумму до 10 млн руб.

К 2022 году «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования около тысячи беспилотных автомобилей. Вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко уточнял, что к этому времени власти Москвы планируют подстроить ПДД под существование беспилотников.

Теги: беспилотник, ДТП, «Яндекс»
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