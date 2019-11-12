Из-за перевыпуска сим-карты у москвича со счета в банке украли ₽420 тыс.

В Москве мошенники смогли похитить более 420 тыс. руб. с банковской карты мужчины, перевыпустив его сим-карту, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заявление от москвича поступило в отдел полиции по Басманному району столицы 11 ноября. Мужчина сообщил, что в начале октября он получил сообщение на мобильный телефон о том, что его сим-карту собираются перевыпустить. В SMS говорилось, что, если он сам не инициировал ее замену, ему следует связаться с оператором.

В отделении сотовой связи он написал заявление о перевыпуске сим-карты, однако после того, как он получил новую карту, ему позвонили из банка и сообщили о попытке снять 50 тыс. руб. с его счета.

«Позднее выяснилось, что в период с 16 октября по 29 октября со вклада мужчины были переведены денежные средства в размере 421 894 руб.», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.