Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Новым финансовым директором Сбербанка станет гендиректор UC Rusal Финансы, 17:50 Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова Общество, 17:47 ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле Технологии и медиа, 17:44 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 17:40 Крым оценил свои затраты на развитие энергосистемы в 30 млрд руб. Бизнес, 17:37 В Раде отреагировали на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Политика, 17:28 Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием Общество, 17:27 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 17:11 СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева Бизнес, 17:10 Из-за перевыпуска сим-карты у москвича со счета в банке украли ₽420 тыс. Общество, 17:04 Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам Общество, 17:03 Что скажет Трамп: речь президента США определит характер торговой сессии Quote, 16:56 Греф заявил об отсутствии планов банкротить авиакомпанию Utair Бизнес, 16:49 В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России Общество, 16:45
Общество ,  
0 
Из-за перевыпуска сим-карты у москвича со счета в банке украли ₽420 тыс.

В Москве мошенники смогли похитить более 420 тыс. руб. с банковской карты мужчины, перевыпустив его сим-карту, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Заявление от москвича поступило в отдел полиции по Басманному району столицы 11 ноября. Мужчина сообщил, что в начале октября он получил сообщение на мобильный телефон о том, что его сим-карту собираются перевыпустить. В SMS говорилось, что, если он сам не инициировал ее замену, ему следует связаться с оператором.

В отделении сотовой связи он написал заявление о перевыпуске сим-карты, однако после того, как он получил новую карту, ему позвонили из банка и сообщили о попытке снять 50 тыс. руб. с его счета.

«Позднее выяснилось, что в период с 16 октября по 29 октября со вклада мужчины были переведены денежные средства в размере 421 894 руб.», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Теги: мошенничество, сим-карты, новости РБК
Материалы по теме
ЦБ предупредил о риске использования Системы быстрых платежей мошенниками
Финансы
ЦБ объяснил новую схему работы телефонных мошенников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter