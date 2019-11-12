Владимир Соловьев ответил на решение Украины завести два дела против него

Телеведущий Владимир Соловев сообщил РБК, что не понимает, почему в отношении него возбудили два уголовных дела на Украине.

«Я не понимаю [почему завели два уголовных дела]. Я даже не понимаю, зачем им нужно какое-то основание. Я думаю, им достаточно того, что я еврей и антифашист. Поэтому для этих людей, для которых кумиром являются Бандера и Шухевич, я думаю, этого вполне достаточно», — сказал Соловьев.

Соловьев также отметил, что ему запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, напомнил ведущий, программы, которые он ведет, в этой стране «запрещены к трансляции». «Исходя из этого, я вряд ли являюсь субъектом украинского законодательства. Они, наверное, не знают, что украинские законы не распространяются на территорию других стран», — отметил он.

Ранее о том, что служба безопасности Украины завела в отношении российского журналиста Владимира Соловьева два уголовных дела, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская справедливость» Алексей Гончаренко. Уголовные дела расследуются в Мариуполе и Северодонецке, добавил он.

Гончаренко также приложил к публикации фото ответа СБУ на его запрос, где говорилось, что уголовные дела возбуждены по статье «Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины», и выразил надежду на то, что российский телеведущий «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины».