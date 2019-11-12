Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
Личный опыт: я живу в дореволюционном доме РБК и Элитная недвижимость, 07:00 МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд Финансы, 07:00 Петербург признали самым фотографируемым городом России Общество, 06:59 В Думе предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока Общество, 06:54 В Москве полицейские задержали устроившего стрельбу гостя свадьбы Общество, 06:50 Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали второй раз за месяц Общество, 06:38 Моралес вылетел в предоставившую ему убежище Мексику Политика, 06:29 В Чикаго отменили более тысячи рейсов из-за снегопада Общество, 06:13 ВЦИОМ назвал главные страхи россиян Общество, 06:09 Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков Бизнес, 05:57 В онкоцентре им. Блохина сообщили об увольнении девяти сотрудников Общество, 05:56 Дипломат заявил о запрете Трампа на публикации по инциденту близ Керчи Политика, 05:52 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 05:29 Верка Сердючка почувствовала недомогание во время съемок новогоднего шоу Общество, 05:26
Общество ,  
0 
Петербург признали самым фотографируемым городом России

Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, опередив Москву на 10% по количеству снимков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru».

Согласно результатам исследования, наиболее популярными достопримечательностями в северной столице стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови.

В Москве самыми фотографируемыми местами стали Кремль и Красная площадь, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.

В список также попали достопримечательности Калининграда, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Волгограда.

Рейтинг городов составили с помощью технологии компьютерного зрения, пояснили в «Облако Mail.ru».

Общество
Эйфелеву башню признали самой фотографируемой достопримечательностью мира

В июле текущего года сервис сообщил о самой фотографируемой достопримечательности мира. Ей стала Эйфелева башня. Второе и третье по популярности место заняли Колизей и Фонтан Треви в Риме.

Теги: Санкт-Петерубрг, фотографии, рейтинг
Материалы по теме
Эйфелеву башню признали самой фотографируемой достопримечательностью мира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter