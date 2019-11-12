СМИ сообщили о планах НАБУ задержать экс-замглавы Нацбанка Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прибыли в офис «Райффайзен Банка Аваль», чтобы задержать главу правления, экс- замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на источник.

По информации «НВ», Писарука обвиняют по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Подозрения НАБУ касаются рефинансирования Нацбанком банка Олега Бахматюка, сообщает издание со ссылкой на еще один анонимный источник.

Писарук был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой в 2014-2015 годах. Главой правления «Райффайзен Банка Аваль» его избрали в августе текущего года.