В Москве госпитализировали актера из «Ночного дозора» и «Быка»

В Москве госпитализировали актера из «Ночного дозора» и «Быка»

В Москве госпитализировали 56-летнего актера Игоря Савочкина. Эту информацию он подтвердил РБК.

«Все в порядке. Ничего страшного не случилось», — заявил он в ответ на вопрос о самочувствии, не уточнив причину госпитализации.

Ранее о госпитализации Савочкина сообщили телеканал «360» и Telegram-канал Mash. По информации Mash, причиной стал пневматоракс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. Сам актер не подтвердил эту информацию.

Игорь Савочкин — российский актер театра и кино. С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс», а в 2014-2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале. Среди известных работ актера — роли в фильмах «Бык», «Ночной дозор» и «Любовь под прикрытием».