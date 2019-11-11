ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов в Донбассе

ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов в Донбассе

Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания (ВГТРК) опровергла информацию об обстреле журналистов телеканала «Россия 24» в Донбассе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Съемочная группа телеканала находится в районе боевых действий, однако под обстрел не попадала», — сказали в пресс-службе.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что 11 ноября журналисты ВГТРК «Россия 24» попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Ясное.

При этом, по данным милиции, съемочная группа укрылась в подвале одного из зданий и не выходила на связь. Отмечалось, что в результате обстрела никто не пострадал.