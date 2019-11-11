В Тульской области стажер полиции застрелил человека

В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительной информации, у стажера и его брата произошел конфликт с компанией из 15 человек. Один из участников инцидента выстрелил из травматического оружия, в результате чего пострадал брат стажера полиции. В ответ стажер выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья: сначала в воздух в качестве предупреждения, а затем в сторону нападавших. В результате погиб один человек, другой получил ранения.

Сейчас УМВД проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В сообщении также сказано, что стажера не примут на службу в органы внутренних дел, а его поручителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки также передадут следователям.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным ведомства, инцидент произошел 10 ноября на заброшенной автозаправочной станции. Погибший получил ранение в область грудной клетки, его доставили в больницу, но спасти его не удалось.