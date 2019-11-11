Умер режиссер Роман Хрущ

Умер российский режиссер, оператор и сценарист Роман Хрущ, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

О причине смерти режиссера и обстоятельствах произошедшего в сообщении не говорится. Ему было 59 лет.

Хрущ родился в Харькове 29 января 1960 года. Учился на режиссера-оператора документального кино во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), закончил вуз в 1981 году.

В 1994 году вступил в Союз кинематографистов России, а членом Союза журналистов России стал в 1990 году.

Первый полнометражный фильм, сценарий к которому написал Хрущ, вышел в 2001 году. Это был фильм «Два солдатика бумажных». Он также работал над игровыми фильмами «Печорин», «Черный баран», «Фарт» и другими.