Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену

Футболист Денис Глушаков, выступающий за грозненский «Ахмат», подал в Никулинский суд иск против своей бывшей жены Дарьи. Об этом РБК сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

«Мы сегодня пойдем в суд знакомиться с материалами дела, и тогда можно будет сказать точно [о чем иск]. Но предварительно иск о защите чести и достоинства», — заявил он.

Адвокат Дениса Глушакова Марина Дубровская уточнила в разговоре с корреспондентом РБК, что они с футболистом «тщательно проработали» иск. Она отметила, что действиями бывшей жены футболиста ему был причинен «значительный ущерб». По мнению истца, его бывшая жена на протяжении долгого времени распространяла порочащие его сведения. «Новый иск, естественно, не коснется никаким образом интересов детей, для Дениса это самое главное», — заявила Дубровская.

Она добавила, что в иске указана сумма, «соразмерная нанесенному ущербу», не уточнив ее размер.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе Никулинского суда.