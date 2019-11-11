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«Хартия» прокомментировала протест против мусорной станции под Владимиром

Объектов, связанных с размещением и переработкой мусора в городе Карабаново Александровского района Владимирской области, где 10 ноября прошел митинг, создавать не планируется, заявил РБК Михаил Минчаков, первый заместитель главы компании «Хартия».

«При действующей территориальной схеме, утвержденной постановлением правительства Владимирской области, никаких комплексов по переработке отходов нет. Мы говорим о сортировочных станциях, но без объектов размещения, где происходит выборка первичного материала в рамках реализации экологической программы о раздельных потоках по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО)», — пояснил Минчаков.

В воскресенье, 10 ноября, в Карабаново прошел санкционированный митинг против строительства рядом с городом мусоросортировочной станции. В митинге, по оценке организаторов, принял участие каждый пятый житель города.

Основным требованием митингующих издание «Владимирские ведомости» назвало отмену решения о переводе земельных участков возле города в промышленную зону для размещения объектов первого-третьего классов опасности. В Карабаново считают, что решение принято в интересах мусоровывозящих компаний, которые планируют разместить рядом с городом мусоросортировочную станцию и полигон твердых бытовых отходов.

Региональным оператором в зоне, к которой относится в том числе и Карабаново, является компания Игоря Чайки «Хартия». В феврале 2019 года первый заместитель гендиректора «Хартии» Александр Одров сообщал ТАСС, что компания намерена разместить в Краснопламенском сельском поселении Александровского района несколько производственных линий по переработке вторсырья, которое будет выделяться из отходов, поставляемых с территории Владимирской, Московской и Ярославской областей.

«Мы планируем прием отходной части 400 тыс. т твердых коммунальных отходов ежегодно, а вообще до 1 млн т, включая древесно- растительные и строительные отходы. Рассчитываем, что администрация Владимирской области заключит межрегиональные соглашения по мусору с Ярославской и Московской областями, потому что реализовать такой масштабный проект за счет мощностей Владимирской области не получится», — сказал тогда Одров.

В преддверии митинга губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что мусоросортировочных комплексов в Карабаново не будет.

«Раньше, насколько я знаю, там такой объект планировался, сейчас точно нет. В новой территориальной схеме такого не планируется. По какой причине и когда это было включено, вопрос к тем, кто ее формировал. Конечно же, там не планируется строительства никакого аналогичного объекта, я хочу это авторитетно заявить», — цитирует слова губернатора телеканал «Зебра-ТВ».

На сайте департамента природопользования администрации Владимирской области опубликована территориальная схема обращения с отходами, согласно которой строительство комплекса по работе с отходами в Карабаново, против которого протестуют местные жители, не предусмотрено. В то же время на схеме в Александровском районе Владимирской области, но довольно далеко от Карабаново значится мусороперегрузочная станция с элементами сортировки.

Теги: Владимирская область, мусороперерабатывающий завод, новости РБК
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