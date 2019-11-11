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ФАС оштрафовала НТВ за превышение допустимой громкости рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телекомпанию НТВ за то, что громкость рекламы в эфире телеканала «НТВ-ХИТ» значительно превышала допустимый уровень. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение о наложении на телекомпанию штрафа в размере 100 тыс. руб. было принято 7 ноября.

Согласно сообщению, допустимая громкость звука блоков рекламы, анонсов и логотипов телеканала составляет 1,5 дБ, тогда как в эфире «НТВ-ХИТ» громкость рекламы превышала громкость телепередач от 1,6 дБ до 5 дБ.

Специалисты антимонопольной службы передали материалы проверки для заведения дела об административном правонарушении. Комиссия ФАС предписала НТВ устранить нарушение требований Закона о рекламе.

РБК направил запрос АО «Телекомпания НТВ».

Теги: НТВ, реклама, ФАС, штраф, нарушение, новости РБК
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