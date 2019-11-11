При пожаре в Курской области погибли трое детей

При пожаре в Курской области погибли трое детей

В поселке Пристень Курской области 11 ноября при пожаре погибли трое детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в 06:38 в жилом доме. По информации МЧС, на место происшествия прибыли пожарные, сотрудник полиции, медики и работники электросетей.

Причина пожара не называется. В ликвидации возгорания принимали участие 17 человек.

В результате полностью выгорела квартира на площади 35 кв. м. В ней проживала многодетная семья из двух взрослых и четверых детей. 25-летняя женщина, 29-летний мужчина и годовалый ребенок смогли эвакуироваться.

«[Погибли] трое детей в возрасте 2014, 2015, 2016 годов рождения», — сообщили РБК в ведомстве.