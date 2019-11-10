В Москве осудили поджегшего квартиру мужчину

Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, поджегшего квартиру, в которой проживала семья его бывшей жены. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, 32-летнего Виктора Бондаренко признали виновным по п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, д».2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), а также ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путём поджога).

Как сообщили в СК, 6 февраля 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности решил поджечь квартиру бывшей жены. После того, как все уснули, Бондаренко взял баллон с легко воспламеняющейся жидкостью и поджег стены, а также занавески в двух комнатах. Затем он вышел из квартиры и запер дверь на ключ. В результате пожара погибли бывшая жена Бондаренко и ее мать, отец женщины скончался в больнице. Трое несовершеннолетних детей и их отчим получили ожоги.

Позже поджигатель признал свою вину.