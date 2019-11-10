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СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Первым запись опубликовал портал Мойка.78. Запись также опубликовал портал 78.ru

На ролике видно, как мужчина подходит к реке с пакетом в руках. Он ждет, пока мимо пройдет прохожий, после чего выкидывает пакет в реку и уходит из кадра. Спустя некоторое время Соколов возвращается еще с двумя пакетами, которые он также выкидывает в реку.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В момент задержания мужчина пытался утопить чемодан с двумя отрезанными женскими руками. Позднее в квартире Соколова обнаружили остальные части тела женщины, а также окровавленную пилу.

Теги: убийство, СПбГУ
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