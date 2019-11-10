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Якубович ответил на сообщения об операции шуткой о теннисном корте

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на информацию о том, что недавно ему провели операцию и установили кардиостимулятор. В разговоре с РБК артист ответил на сообщения шуткой.

«Меня только что на носилках из реанимации принесли на теннисный корт, я играю, потом на носилках меня унесут обратно», — сообщил РБК Якубович.

Ранее о том, что артист перенес операцию сообщали «РЕН.ТВ» и «Пятый канал». По информации РЕН ТВ, операцию провели в одной из столичных клиник после того, как Якубович обратился в учреждение из-за проблем со здоровьем. Телеканал отмечает, что ему установили кардиостимулятор. «Пятый канал» уточняет, что артист успешно перенес операцию и был выписан уже через день.

Теги: Леонид Якубович, госпитализация, шутка
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