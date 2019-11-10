В Австралии нашли мертвым разыскиваемого россиянина

Полиция Австралии обнаружила в Сиднее тело гражданина России Владимира Кондакова, которого подозревают в убийстве застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC.

Издание сообщает, что тело мужчины нашли прохожие в парке Тарен Пойнт на юге Сиднея. Официально личность и причину смерти еще не установили.

Ранее Кондакова заподозрили в убийстве 76-летнего предпринимателя Метледжа и нападении на его 33-летнего сына на строительной площадке 6 ноября. Альберт Метледж скончался на месте из-за ножевых ранений, его сына в критическом состоянии доставили в больницу. Для поиска Кондакова полиция Сиднея задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак, но тогда найти его не смогли.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Австралии.