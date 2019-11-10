Роспотребназдор объявил о разработке новых методов лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы для излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, сообщила глава ведомства Анна Попова. Ее слова приводятся на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечает Попова, новые методы позволят избавиться от 99% вирусных частиц без воздействия на геном человека. По ее словам, институт впервые в России разработал наборы реагентов, которые определяют мутации устойчивости гепатита В и ВИЧ к противовирусной терапии.

В сообщении указывается, что одним из ключевых направлений Роспотребнадзора является внедрение в практику новых тест-систем для диагностики различных заболеваний. По данным ведомства, на сегодняшний день институт уже зарегистрировал и внедрил 190 наборов реагентов.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по оценкам ВОЗ, от от хронического гепатита В ежегодно умирает более 1 млн человек.