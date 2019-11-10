Общество , 10 ноя, 08:36
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Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов умер на 107-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщает «Пятый канал».
В сообщении отмечается, что это произошло в одной из московских больниц 9 ноября.
По информации телеканала, Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык в Ростовской области. В 1941 году его направили в Курганскую авиашколу. Позднее он занимал руководящие должности в Главном управлении гражданского воздушного флота при СМ СССР в разных городах России.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1969 Ивану Погорелову присвоили почетное звание «Заслуженный пилот СССР».