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Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

Заслуженный пилот СССР Иван Погорелов умер на 107-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщает «Пятый канал».

В сообщении отмечается, что это произошло в одной из московских больниц 9 ноября.

По информации телеканала, Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык в Ростовской области. В 1941 году его направили в Курганскую авиашколу. Позднее он занимал руководящие должности в Главном управлении гражданского воздушного флота при СМ СССР в разных городах России.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1969 Ивану Погорелову присвоили почетное звание «Заслуженный пилот СССР».

Теги: пилот, СССР
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