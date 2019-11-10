Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ

Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ. Об этом сообщил в своем Facebook министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества», — отметил министр, добавив, что слова украинского президента о «требованиях и стандартах новостей» являются «терминологическим недоразумением».

При этом, по словам Бородянского, в правительстве считают целесообразным «ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация». Министр уточнил, что это «очень важно в условиях информационной войны с Россией и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором».

Глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко счел «драконовской мерой» инициативу Зеленского об ужесточении требований к СМИ.

«Это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа. Изменения в информационном законодательстве должны проходить широкие публичные дискуссии. Находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов», — написал Томиленко в своем Facebook.

Зеленский подписал соответствующий указ в субботу, 9 ноября. В документе, который касается основных сфер деятельности, идет речь о срочных мерах по реформированию и укреплению государства, а также об урегулировании деятельности средств массовой информации.