В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

В Москве на 39-м году жизни умер клубный промоутер Павел Пичугин, известный по прозвищу «Паша-фейсконтроль». Эту информацию подтвердил телеканалу «Звезда» музыкант Андрей Ширман (известен как DJ Smash).

«Да, увы, но это правда. Хотелось бы думать, что это чья-то злая шутка, но это правда», — сказал Ширман.

Информацию о смерти Пичугина телеканалу RT также подтвердили его знакомые.

По информации телеканала РЕН ТВ, Пичугин умер от сердечного приступа. Эту же версию смерти указывает «Звезда». Оба телеканала источники этой информации не указывают.

Пичугин — один самых известных людей, осуществлявших функцию фейсконтроля в дорогих клубах Москвы в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Он был известен в широких кругах среди музыкантов российских поп-исполнителей. После того, как Пичугин обрел популярность, группа «Дискотека Авария» посвятила ему песню под названием «Паша — Face Control».