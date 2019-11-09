Экс-главу Элисты заподозрили в передаче служебной машины родственнику

Управление Следственного комитета по Калмыкии возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Элисты и председателя городского собрания, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). По версии следователей, в 2014–2015 годах подозреваемый передал машину Toyota Camry из муниципальной собственности в пользование своему родственнику. В результате государству был причинен имущественный вред.

По информации ТАСС, в мае 2019 года глава элистинской администрации Окон Нохашкиев был временно отстранен от своей должности в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Поводом для этого стали траты местного интерната для детей-инвалидов на оборудование, медицинские услуги и одежду. Средства изымались из пенсий воспитанников интерната. По версии Генпрокуратуры, руководство учреждения с 2011 по 2019 год потратило 2,2 млн руб. денег детей «с согласия должностных лиц администрации Элисты».