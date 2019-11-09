В ДТП погибла основательница Татарской лиги КВН

Основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в результате ДТП, сообщает официальный сайт местной лиги клуба.

Авария произошла на трассе Москва — Уфа. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, 8 ноября 33-летний водитель Volkswagen Jetta, который ехал со стороны столицы, не выбрал дистанцию и врезался в ехавший впереди КамАЗ. В результате ДТП 60-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия от полученных травм.

На сайте Татарской лиги КВН отмечается, что Таштабанова вместе с другими организаторами клуба ехала с полуфинала лиги. Двое из них — Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа — находятся в реанимации больницы Набережных Челнов. Еще двое кавээнщиков получили менее значительные травмы.