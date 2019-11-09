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Общество ,  
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Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона

В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.

По информации NHK, работу аэропорта останавливали дважды. В первый раз о свете, похожем на сигнал дрона, сообщил пилот самолета, который заходил в Кансай на посадку. После этого обе взлетно-посадочные полосы закрыли, но обнаружить дрон не смогли. После этого аэропорт возобновил работу на час, но вновь прекратил ее после сообщения о беспилотнике сотрудника наземной службы охраны.

Как сообщает NHK, Министерство транспорта Японии поручило принять срочные меры для предотвращения подобных ситуаций. В управляющей компании Кансая сообщили о рассмотрении вопроса закупки сенсорной системы для выявления дронов в районе аэропорта.

В феврале текущего года дроны нарушали работу аэропортов в Дубае и Дублине. В обоих случаях полеты приостановили из-за обнаружения беспилотника.

Теги: Япония, аэропорт, дрон
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