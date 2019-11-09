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Вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск самолет S7 вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Нижневартовск-Новосибирск, вернулся обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство перевозчика в Нижневартовске.

В представительстве S7 заявили агентству, что пассажиры смогут вылететь по маршруту в ближайшие несколько часов, но не стали уточнять причин инцидента.

По данным агентства, по результатам инцидента Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку. Как сообщили в ведомстве, причиной возврата самолета в аэропорт стала неубранная стойка шасси. По данным управления, на борту находились 71 пассажир и четыре члена экипажа.

В аэропорту Нижневартовска сообщили РБК, что сейчас пассажиры вернувшегося рейса находятся в здании аэропорта, а самолет проходит подготовку к полету.

Пресс-служба авиакомпании S7 не смогла ответить на звонки РБК.

В октябре самолет Bombardier CRJ-200LR, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Череповец, вернулся в Москву после того, как в воздухе летчики не смогли убрать шасси. На борту находились 30 пассажиров и три члена экипажа, самолет сел в штатном режиме.

Теги: самолет, S7, новости РБК
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