СМИ сообщили о госпитализации Игоря Верника

В Москве госпитализировали актера и ведущего Игоря Верника. Об этом сообщают Telegram-канал Mash и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Mash утверждает, что Вернику вызвали скорую в МХТ им. Чехова. По данным источников издания, артист начал жаловаться на резкие боли и на то, что у него немеет нога. Его осмотрели медики, после чего отправили в больницу.

РЕН ТВ уточняет, что сегодня Верник должен был играть в спектакле «Номер 13D».

«Мы не даем комментарии», — заявили РБК в дирекции МХТ им. Чехова. РБК обратился за комментарием к официальному представителю актера.

Игорю Вернику 56 лет. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ, с 1992 года начал работать на телевидении. В 2016 году ему присвоили звание народного артиста.