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Минздрав сообщил о снижении числа недоношенных детей в России

В 2018 году количество недоношенных детей составило чуть более 97 тыс., что на 12,6% меньше, чем в 2014 году, когда этот показатель был более 111 тыс. детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Улучшение социальной жизни, пролонгирование беременности и своевременная госпитализация женщин влияют на снижение количества недоношенных детей, заявила РБК руководитель научного отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии им. Вельтищева, главный педиатр Ильинской больницы Елена Кешишян.

«Перинатальные центры помогают решить проблему сохранения жизни и снижения инвалидности среди недоношенных детей. Там сконцентрирована аппаратура, научные силы. Они становятся центрами логистики по всему региону, где собирают сведения о женщинах в группе риска. Эти женщины находятся под особым наблюдением, что позволяет сделать недоношенность не внезапной, а контролируемой», — пояснила Кешишян.

По данным Минздрава, сейчас в России функционируют 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения. «Это позволило снизить материнскую и младенческую смертность соответственно на 56% и 40% за десять лет, до одних из самых низких в мире показателей», — отметили в Минздраве.

По мнению директора института неонатологии и педиатрии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Виктора Зубкова, введение в эксплуатацию современных перинатальных центров значительно повысило выживаемость новорожденных детей. «В большей части субъектов России позволило снизить младенческую и перинатальную смертность, которая составляет 5,1 промилле и 7,5 промилле», — добавил он.

Руководитель научного отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста Елена Кешинян считает, что полностью исключить риск преждевременных родов невозможно. «Это встречается всюду, на любом континенте. Даже в самом развитом обществе стоит проблема недоношенности. Во всем мире 5–7% беременностей заканчиваются преждевременными родами», — рассказала она.

По словам Зубкова, в России этот показатель составляет 6,9%, но сказать, что наметилась тенденция к снижению количества недоношенных детей, не представляется возможным. «Если и наметился такой вектор, то это связано с общим снижением рождаемости в России. Еще можно сказать о таком аспекте, что имеет место внедрение современных технологий пролонгирования беременности до доношенной, также частично сокращает рождение недоношенных детей», — заключил он.

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. По данным ВОЗ, причиной большинства случаев смерти новорожденных являются преждевременные роды, осложнения интранатального периода (родовая асфиксия или отсутствие дыхания при рождении), инфекции и врожденные пороки.

Теги: Минздрав, дети, младенческая смертность, роды, новости РБК, смертность
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