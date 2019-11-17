Минздрав сообщил о снижении числа недоношенных детей в России

В 2018 году количество недоношенных детей составило чуть более 97 тыс., что на 12,6% меньше, чем в 2014 году, когда этот показатель был более 111 тыс. детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Улучшение социальной жизни, пролонгирование беременности и своевременная госпитализация женщин влияют на снижение количества недоношенных детей, заявила РБК руководитель научного отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии им. Вельтищева, главный педиатр Ильинской больницы Елена Кешишян.

«Перинатальные центры помогают решить проблему сохранения жизни и снижения инвалидности среди недоношенных детей. Там сконцентрирована аппаратура, научные силы. Они становятся центрами логистики по всему региону, где собирают сведения о женщинах в группе риска. Эти женщины находятся под особым наблюдением, что позволяет сделать недоношенность не внезапной, а контролируемой», — пояснила Кешишян.

По данным Минздрава, сейчас в России функционируют 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения. «Это позволило снизить материнскую и младенческую смертность соответственно на 56% и 40% за десять лет, до одних из самых низких в мире показателей», — отметили в Минздраве.

По мнению директора института неонатологии и педиатрии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Виктора Зубкова, введение в эксплуатацию современных перинатальных центров значительно повысило выживаемость новорожденных детей. «В большей части субъектов России позволило снизить младенческую и перинатальную смертность, которая составляет 5,1 промилле и 7,5 промилле», — добавил он.