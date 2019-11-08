В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы. Это студент колледжа, его забрали прямо с занятий, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 15 УМВД по Екатеринбургу в колледже по месту его учебы в Орджоникидзевском районе во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, который он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего», — сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, следователи предполагают, что причиной убийства стали неприязненные отношения из-за неосторожно высказанной фразы.

Убийство произошло 5 ноября во время массовой драки, пишет портал E1.ru. 15-летнюю девушку ударили ножом в грудь, на следующий день она скончалась. Знакомые подозреваемого в общении с журналистами называют его спокойным и тихим парнем.