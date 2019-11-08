Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
В ВШЭ осудили высказывания профессора об «убогости» русского языка Общество, 16:55 Мишель Платини подал в суд на УЕФА Спорт, 16:54 Пассажир умер на борту вылетевшего из Москвы самолета Общество, 16:52 Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки Общество, 16:51 6 способов уделить время себе без ущерба для работы РБК и Renault, 16:49 Мутко пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов Бизнес, 16:46 Экономика льгот: какие проблемы не решит новый закон о защите инвестиций Мнение, 16:39 МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков Общество, 16:38 По системе «Свободный стол»: как устроен московский офис Yota Недвижимость, 16:33  В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы Общество, 16:31 В Иране заявили о сбитом на юго-западе страны иностранном беспилотнике Политика, 16:28 В Москве суд дал до 15 лет тюрьмы членам ячейки ИГ за подготовку теракта Общество, 16:25 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 16:20 Почему рубль потерял статус лидера роста среди валют развивающихся стран Quote, 16:16
Общество ,  
0 
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы. Это студент колледжа, его забрали прямо с занятий, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 15 УМВД по Екатеринбургу в колледже по месту его учебы в Орджоникидзевском районе во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, который он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего», — сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, следователи предполагают, что причиной убийства стали неприязненные отношения из-за неосторожно высказанной фразы.

Убийство произошло 5 ноября во время массовой драки, пишет портал E1.ru. 15-летнюю девушку ударили ножом в грудь, на следующий день она скончалась. Знакомые подозреваемого в общении с журналистами называют его спокойным и тихим парнем.

Теги: Екатеринбург, убийство, школьница, новости РБК
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве девушки в Адыгее показал место ее захоронения
Общество
При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека
Общество
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter