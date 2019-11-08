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Турчак запустил сервис для жалоб на исполнение нацпроектов

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак запустил в пятницу, 8 октября, партийный сервис «Нацпроекты глазами людей», сообщили РБК в пресс-службе партии.

Сервис запущен в восьми пилотных регионах: Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чечне. Жители этих регионов смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять обращения на сайте, сказали в пресс-службе «Единой России».

На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, партия будет систематически составлять доклады на имя своего лидера, председателя правительства Дмитрия Медведева, и добиваться решения проблем по каждому объекту, цитирует пресс-служба Турчака, посетившего в пятницу один из таких объектов — детсад в Октябрьском районе Новосибирска.

«У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие», — заявил секретарь генсовета «Единой России». По его словам, пока сервис запущен в пилотных регионах, но по всей стране в него уже загружены данные по более чем 20 тыс. объектов.

Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан, отметил Турчак. На сегодняшний день, по его словам, только 7% граждан что-то знают о нацпроектах.

Теги: Андрей Турчак, «Единая Россия»
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