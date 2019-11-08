Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео

Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео

Момент взрыва в кафе в центре Бишкека попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал в своем Facebook Михаил Салихов.

На них видно, что когда в горящем кафе происходит взрыв, на несколько метров вверх поднимается пламя. Взрывной волной отбрасывает часть перекрытий. Люди, стоящие через дорогу от горящего заведения, в этот момент пригибаются и закрывают голову руками.

По информации KaktusMedia, в результате инцидента пострадали 13 человек, семеро из которых — дети. Шестеро пострадавших были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Один человек — сотрудница кафе — погиб.

Видео: Михаил Салихов / Facebook

Ранее сообщалось, что днем 8 ноября в кафе «Антошка» в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик произошли взрыв и пожар. По предварительной версии, взорвался баллон с природным газом.