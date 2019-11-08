Песков ответил на данные о сокращении числа врачей

Правительство разрабатывает меры по разрешению ситуации с сокращением количества врачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Существует также набор мер в нацпроектах, которые направлены на то, чтобы сделать профессию врача более привлекательной», — добавил Песков.

Согласно данным Минздрава, предоставленным в конце октября, в 2018 году количество врачей сократилось в 55 регионах России, хотя в целом по стране их число увеличилось на 0,07%.

Больше всего сократилось количество врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека. Сокращение врачей скорой более чем на 20% за год наблюдается в Тульской области и Чеченской Республике. В Минздраве такую ситуацию объяснили перераспределением врачей скорой в организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отток врачей из ряда российских регионов связан с переездом специалистов в соседние области, где предлагают более высокую зарплату.